school-league-tables-in-london:-find-out-how-your-school-did-for-gcse-and-a-level-results

These league tables show the school results of GCSEs and A-levels taken by pupils last year, broken down by borough for both. The tables mark the near completion of former education secretary Michael Gove’s GCSE shake-up — with tougher content and coursework scrapped in favour of final exams. Almost all exams are now given numerical grades from 9 to 1 instead of A* to G.Grade 4 is the equivalent of a C and a 9 is the highest mark possible.Schools in each area, including state and most independents, are ranked in the tables below according to the percentage of pupils achieving at least five 9-4 grades, or A*-C grades, including English and maths. These scores are shown in the second column. This is seen as the standard way of ranking schools and the benchmark expected by employers.The “Progress 8” measure is shown in the fourth column. This is the Government’s “headline measure” for judging schools. It shows pupils’ progress between primary school and GCSE in eight subjects. A score of 0 is the national average while scores between 0 and 0.5 mean pupils have performed above average. A score of above 0.5 means well above average. Scores between 0 and -0.5 means pupils have performed below average, and a score below -0.5 means well below average.Secondary schools are considered to be below the Government’s floor standard if, on average, pupils score half a grade less (-0.5) across eight GCSEs than they would have been expected to compared with pupils of similar abilities nationally. The third column shows the percentage of pupils achieving the English Baccalaureate. Pupils must pass five “academic” subjects with at least a C grade — or a 4 grade — to pass the EBacc. In the A Level table, results of exams taken by pupils last summer are shown. The scores are ranked on the average point score per entry, which is shown in the second column. Ties are broken by the number of candidates, which is in the first column. The final column shows the percentage of pupils who scored AAB or more, with at least two results being in “facilitating subjects”. These are the subjects most valued by top universities.

BARKING AND DAGENHAM









A

B

C

Jo Richardson Community School (CY/M)

59

34.63

6.40%

The Sydney Russell School (ACC/M)

83

33.82

8.00%

Eastbury Community School (CY/M)

71

33.34

18.20%

The Warren School (AC/M)

84

31.74

7.00%

Robert Clack School (CY/M)

133

31.55

21.40%

Dagenham Park CofE School (VC/M)

34

30.51

3.70%

Riverside School (F/M)

42

29.76

7.30%

All Saints Catholic School and Tech Coll (VA/M)

111

27.29

3.80%

Barking Abbey Sch, A Specialist College (CY/M)

263

26.91

5.30%

Eastbrook School (CY/M)

43

20.80

0.00%

Elutec (UTC/M)

30

12.38

–









BARNET









A

B

C

Queen Elizabeth’s School, Barnet (ACC/B)

157

51.26

78.70%

The Henrietta Barnett School (ACC/G)

142

49.25

71.60%

St Michael’s Catholic Grammar School (VA/M)

101

43.55

45.70%

Brampton College (IND/M)

128

43.03

28.20%

JCoSS (VA/M)

116

42.63

24.80%

Hasmonean High School for Boys (ACC/M)

108

42.27

42.20%

Menorah High School for Girls (VA/G)

24

40.76

22.70%

The King Alfred School (IND/M)

48

39.57

9.80%

Mill Hill School Foundation (IND/M)

139

38.77

18.70%

Woodhouse College (SFC/M)

769

38.03

21.40%

East Barnet School (ACC/M)

149

35.41

16.40%

Mill Hill County High School (ACC/M)

231

35.00

21.60%

Wren Academy (AC/M)

157

34.95

18.90%

Ashmole Academy (ACC/M)

151

34.25

17.20%

Finchley Catholic High School (VA/M)

132

33.70

10.40%

Mount House School (IND/M)

17

32.78

20.00%

Copthall School (ACC/G)

51

32.57

3.10%

Wentworth Tutorial College (IND/M)

21

31.79

0.00%

Queen Elizabeth’s Girls’ School (ACC/G)

65

31.48

0.00%

St James’ Catholic High School (VA/M)

80

30.62

11.90%

The Compton School (ACC/M)

135

30.33

7.40%

Bishop Douglass School Finchley (ACC/M)

68

28.68

2.50%

Menorah Grammar School (IND/B)

29

28.12

11.10%

London Academy (AC/M)

153

27.91

7.40%

Whitefield School (ACC/M)

63

25.51

2.40%

Christ’s College Finchley (ACC/M)

90

25.08

6.50%

Barnet and Southgate College (GFEC/M)

167

24.09

0.80%

Beth Jacob Grammar School for Girls (IND/G)

14

24.00

–

Hendon School (ACC/M)

93

22.89

4.80%









BEXLEY









A

B

C

Townley Grammar School (ACC/M)

212

40.23

28.80%

Beths Grammar School (ACC/M)

234

34.54

13.40%

Chislehurst and Sidcup Grammar (ACC/M)

212

33.51

12.40%

Harris Garrard Academy (AC/M)

10

33.04

0.00%

Blackfen School for Girls (ACC/M)

137

28.27

0.00%

Bexley Grammar School (ACC/M)

7

25.00

–

Bexleyheath Academy (AC/M)

100

24.74

0.00%

Welling School (ACC/M)

45

24.58

8.70%

Harris Academy Falconwood (AC/M)

107

23.84

3.30%

Haberdashers’ Aske’s Crayford Academy (AC/M)

61

23.84

4.00%

Trinity CoE Sch, Belvedere (ACC/M)

79

23.42

2.40%

Cleeve Park School (ACC/M)

51

21.05

0.00%

King Henry School (AC/M)

54

18.81

0.00%









BRENT









A

B

C

JFS (VA/M)

223

42.94

30.70%

Wembley High Technology College (ACC/M)

159

37.95

29.70%

Ark Academy (AC/M)

88

35.90

18.10%

Convent of Jesus and Mary Language Col (ACC/M)

49

34.34

12.80%

Claremont High School (ACC/M)

111

33.79

11.10%

St Gregory’s Catholic Science College (ACC/M)

71

32.47

9.80%

Queens Park Community School (ACC/M)

114

32.10

12.50%

Kingsbury High School (ACC/M)

190

30.47

7.60%

Capital City Academy (AC/M)

48

28.57

6.70%

Preston Manor School (ACC/M)

167

26.94

8.40%

Alperton Community School (ACC/M)

118

26.88

15.50%

The Crest Academy (AC/M)

41

21.39

0.00%

Newman Catholic College (VA/M)

24

18.75

0.00%

Ark Elvin Academy (AC/M)

9

9.44

–









BROMLEY









A

B

C

St Olave’s and St Saviour’s Grammar Sch (VA/M)

237

49.10

73.40%

Eltham College (IND/M)

128

47.43

54.00%

Bromley High School (IND/G)

61

44.41

35.00%

Newstead Wood School (ACC/M)

131

40.98

31.30%

Langley Park School for Girls (ACC/M)

130

36.50

9.40%

Babington House School (IND/M)

7

35.61

0.00%

Langley Park School for Boys (ACC/M)

324

33.00

12.20%

Hayes School (ACC/M)

234

32.81

9.90%

Bishop Challoner School (IND/M)

7

32.05

–

Charles Darwin School (ACC/M)

73

32.00

16.00%

Darrick Wood School (ACC/M)

187

31.77

12.20%

Ravens Wood School (ACC/M)

195

31.58

6.90%

Farringtons School (IND/M)

60

31.46

8.80%

Bullers Wood School (ACC/M)

205

30.73

4.40%

Harris Girls Academy Bromley (ACC/M)

60

29.97

2.50%

Bishop Justus CofE School (ACC/M)

109

27.85

7.60%

Chislehurst School for Girls (ACC/M)

67

26.84

7.10%

The Ravensbourne School (ACC/M)

152

25.08

11.50%

Coopers School (ACC/M)

136

24.74

1.30%

Harris Academy Beckenham (AC/M)

80

22.82

2.30%

Harris Academy Orpington (AC/M)

53

22.62

0.00%

Kings London (IND/M)

15

20.00

0.00%

Kemnal Technology College (ACC/B)

24

18.79

0.00%









CAMDEN









A

B

C

South Hampstead High School (IND/G)

73

50.29

60.00%

University College School (IND/M)

146

48.79

60.70%

The Camden School for Girls (VA/M)

198

44.08

41.50%

Parliament Hill School (CY/M)

104

36.57

15.90%

The UCL Academy (AC/M)

126

34.31

14.40%

Fine Arts College (IND/M)

75

34.26

0.00%

LaSWAP Sixth Form (/)

326

33.05

9.10%

William Ellis School (VA/M)

66

32.56

10.40%

CATS College London (IND/M)

49

32.18

18.60%

Acland Burghley School (CY/M)

91

31.63

3.00%

Maria Fidelis Catholic School FCJ (VA/M)

33

31.19

4.50%

La Sainte Union Catholic Secondary (VA/M)

65

29.69

5.00%

Capital City College Group (GFEC/M)

1081

24.69

2.30%

Regent High School (CY/M)

39

22.79

0.00%

Haverstock School (CY/M)

75

21.56

2.90%

Hampstead School (CY/M)

144

18.05

8.20%









CITY OF LONDON









A

B

C

City of London School for Girls (IND/G)

74

51.02

69.00%

City of London School (IND/B)

120

49.41

22.20%









CROYDON









A

B

C

Whitgift School (IND/B)

130

47.79

54.50%

Trinity School (IND/M)

148

46.47

47.60%

Old Palace of John Whitgift School (IND/G)

43

42.96

33.30%

Croydon High School (IND/G)

29

41.42

20.70%

Royal Russell School (IND/M)

100

40.66

33.80%

Riddlesdown Collegiate (ACC/M)

132

36.41

13.40%

Coloma Convent Girls’ School (VA/G)

133

36.09

17.10%

Cambridge Tutors College (IND/M)

25

35.63

28.00%

Oasis Academy Shirley Park (AC/M)

50

31.16

12.50%

BRIT School for Performing Arts and Tech (CTC/M)

105

30.86

0.00%

The Cedars School (IND/B)

10

30.00

14.30%

Harris City Academy Crystal Palace (AC/M)

186

29.14

6.70%

Archbishop Tenison’s CofE High School (VA/M)

84

28.97

9.10%

Norbury Manor Business College for Girls (ACC/M)

57

28.95

2.20%

Woodcote High School (ACC/M)

60

28.74

19.40%

Harris Academy South Norwood (AC/M)

125

28.54

9.30%

The Quest Academy (AC/M)

68

28.43

5.90%

Croydon Metropolitan College (IND/M)

14

27.46

12.50%

Harris Federation Post 16 (3066905/)

846

26.69

4.30%

Shirley High Sch Performing Arts Col (ACC/M)

58

25.82

0.00%

St Joseph’s College (ACC/M)

52

25.58

3.20%

Harris Academy Purley (AC/M)

92

24.30

0.00%

Thomas More Catholic School (VA/M)

25

20.81

7.10%

Orchard Park High (Croydon) (AC/M)

18

20.22

0.00%

Virgo Fidelis Convent Senior School (VA/M)

36

16.50

0.00%









EALING









A

B

C

Notting Hill and Ealing High School (IND/G)

83

45.55

43.90%

St Benedict’s School (IND/M)

110

41.51

28.00%

Twyford Church of England High Sch (ACC/M)

228

41.31

25.60%

St Augustine’s Priory (IND/G)

23

39.79

22.70%

The Cardinal Wiseman Catholic School (VA/M)

219

35.39

18.20%

Elthorne Park High School (CY/M)

86

33.13

17.60%

Greenford High School (FD/M)

202

32.61

13.80%

Featherstone High School (ACC/M)

142

32.42

5.20%

Villiers High School (FD/M)

48

31.46

5.30%

Ark Acton Academy (AC/M)

43

31.29

2.80%

The Ellen Wilkinson School for Girls (FD/G)

97

31.25

5.30%

Ealing Independent College (IND/M)

42

30.97

8.60%

Brentside High School (FD/M)

104

30.52

4.70%

Northolt High School (FD/M)

18

30.00

21.40%

Dormers Wells High School (ACC/M)

89

29.90

7.50%

Drayton Manor High School (ACC/M)

188

27.46

9.00%

Acorn House College (IND/M)

25

25.60

5.60%

Alec Reed Academy (AC/M)

58

25.29

9.10%









ENFIELD









A

B

C

The Latymer School (VA/M)

217

42.76

46.50%

Kingsmead School (ACC/M)

103

31.93

8.80%

Southgate School (ACC/M)

137

31.82

9.80%

St John’s Preparatory and Senior Sch (IND/M)

32

31.73

10.70%

St Ignatius College (VA/M)

92

31.64

15.10%

Edmonton County School (ACC/M)

93

31.25

4.70%

Oasis Academy Hadley (AC/M)

66

31.25

7.40%

Highlands School (CY/M)

144

30.71

8.00%

Winchmore School (CY/M)

131

30.48

6.50%

Enfield County School for Girls (CY/G)

110

29.46

6.00%

Aylward Academy (AC/M)

68

29.36

5.70%

Chace Community School (CY/M)

78

28.51

5.60%

Enfield Grammar School (ACC/B)

85

27.36

4.60%

Bishop Stopford’s School (VA/M)

18

24.49

0.00%

St Anne’s Catholic High School for Girls (VA/G)

79

24.46

6.10%

The Lea Valley Academy (ACC/M)

44

21.60

0.00%

Nightingale Academy (AC/M)

28

16.93

0.00%

Oasis Academy Enfield (AC/M)

36

16.20

0.00%









GREENWICH









A

B

C

Colfe’s School (IND/M)

81

43.42

33.30%

Blackheath High School (IND/G)

31

38.26

20.00%

Thomas Tallis School (CY/M)

191

35.08

12.60%

Harris Academy Greenwich (AC/M)

89

32.53

6.60%

Woolwich Polytechnic School (ACC/M)

155

31.32

4.00%

Eltham Hill School (CY/M)

33

30.11

0.00%

Stationers’ Crown Woods Academy (ACC/M)

109

29.24

3.60%

The Halley Academy (AC/M)

18

26.94

0.00%

Plumstead Manor School (CY/M)

100

25.27

5.80%

The John Roan School (VC/M)

85

24.92

10.00%

Royal Greenwich Trust School (F/M)

43

21.13

0.00%

Shooters Hill Sixth Form College (ACC1619/M)

54

18.69

0.00%









HACKNEY









A

B

C

Mossbourne Community Academy (AC/M)

142

37.85

25.80%

Clapton Girls’ Academy (ACC/G)

61

35.72

12.50%

Cardinal Pole Catholic School (VA/M)

56

35.19

14.60%

Stoke Newington Sch and Sixth Form (CY/M)

172

34.93

19.50%

Lubavitch House School (Senior Girls) (ACC/G)

12

30.88

–

Skinners’ Academy (AC/M)

52

29.79

4.30%

The Bridge Academy (AC/M)

112

29.76

9.20%

The Petchey Academy (AC/M)

26

29.63

20.00%

The City Academy, Hackney (AC/M)

100

29.61

1.30%

Our Lady’s Catholic High School (VA/M)

51

27.73

0.00%

The Urswick School – CoE Secondary (VA/M)

46

26.92

2.80%

Haggerston School (CY/M)

41

26.05

9.40%

The Brooke House Sixth Form College (SFC/M)

198

21.81

3.10%









HAMMERSMITH & FULHAM









A

B

C

St Paul’s Girls’ School (IND/G)

113

52.23

80.60%

The Godolphin and Latymer School (IND/G)

84

51.50

60.70%

Latymer Upper School (IND/M)

177

49.08

68.90%

St James Senior Girls’ School (IND/G)

23

43.48

40.00%

The London Oratory School (ACC/M)

167

38.98

23.50%

Lady Margaret School (ACC/G)

85

38.33

24.10%

Sacred Heart High School (ACC/M)

60

38.19

20.40%

West London Free School (F/M)

108

36.06

23.00%

Chelsea Independent College (IND/M)

36

34.08

16.70%

Ark Burlington Danes Academy (AC/M)

68

29.94

12.70%

William Morris Sixth Form (CY/M)

176

25.41

2.20%

Hammersmith Academy (AC/M)

118

24.75

7.00%

Phoenix Academy (AC/M)

7

15.71

–

Ealing, Ham’smith and W London Col (GFEC/M)

16

15.58

–









HARINGEY









A

B

C

Highgate School (IND/M)

175

50.22

60.90%

Channing School (IND/G)

63

48.17

59.00%

Fortismere School (FD/M)

206

39.68

27.20%

London Academy of Excellence Tott (F1619/M)

97

39.36

19.60%

Alexandra Park School (ACC/M)

272

34.13

23.20%

Highgate Wood Secondary School (CY/M)

128

31.53

10.50%

Greig City Academy (AC/M)

66

30.46

12.80%

St Thomas More Catholic School (ACC/M)

82

27.51

16.70%

Ada National College for Digital Skills (GFEC/M)

52

27.15

–

Hornsey School for Girls (CY/M)

46

25.93

5.60%

Harris Academy Tottenham (F/M)

9

24.07

0.00%

Haringey Sixth Form College (ACC1619/M)

100

20.65

0.00%









HARROW









A

B

C

North London Collegiate School (IND/G)

83

47.73

52.60%

Harrow School (IND/B)

173

47.46

43.90%

The John Lyon School (IND/B)

75

37.58

21.70%

St Dominic’s Sixth Form College (SFC/M)

633

37.00

19.30%

Nower Hill High School (ACC/M)

213

34.26

6.40%

Bentley Wood High School (ACC/G)

71

32.71

7.00%

Harrow High School (ACC/M)

31

32.41

9.50%

Whitmore High School (CY/M)

142

32.28

8.90%

Harrow Collegiate (3104027/)

828

30.46

6.20%

Park High School (ACC/M)

104

29.74

2.00%

Hatch End High School (ACC/M)

106

27.45

4.50%

Avanti House School (F/M)

36

26.55

2.80%

Canons High School (ACC/M)

93

24.23

9.40%

Rooks Heath College (ACC/M)

83

23.71

3.80%

Regent College (IND/M)

28

18.91

8.00%

Harrow Independent College (IND/M)

9

15.56

–









HAVERING









A

B

C

The Coopers’ Company and Coborn Sch (ACC/M)

284

37.93

16.10%

Sacred Heart of Mary Girls’ School (ACC/G)

84

37.48

25.40%

The Campion School (ACC/M)

128

36.02

12.80%

The Frances Bardsley Academy for Girls (ACC/G)

63

35.52

9.10%

St Edward’s Church of England Academy (AC/M)

81

26.09

3.00%

Drapers’ Academy (AC/M)

42

24.36

0.00%









HILLINGDON









A

B

C

St Helen’s School (IND/G)

70

42.83

38.60%

Northwood College for Girls (IND/G)

59

39.64

35.60%

Queensmead School (ACC/M)

106

36.29

25.00%

Vyners School (ACC/M)

112

33.39

13.50%

Bishop Ramsey CoE School (ACC/M)

136

32.24

8.20%

Ruislip High School (ACC/M)

92

32.04

8.00%

Swakeleys School for Girls (ACC/M)

123

31.90

11.30%

The Douay Martyrs Catholic School (ACC/M)

79

31.90

15.20%

Uxbridge High School (ACC/M)

42

31.57

14.80%

Bishopshalt School (ACC/M)

166

31.53

8.10%

The Harefield Academy (AC/M)

43

31.15

13.30%

Barnhill Community High School (ACC/M)

95

30.50

15.10%

Haydon School (ACC/M)

207

29.25

6.90%

Harlington School (FD/M)

69

28.65

4.40%

Guru Nanak Sikh Academy (ACC/M)

64

27.21

7.00%

HCUC (Harrow & Uxbridge College) (GFEC/M)

216

24.96

3.00%

Rosedale College (ACC/M)

46

24.35

7.70%

Park Academy West London (AC/M)

49

22.81

5.60%

Oak Wood School (FD/M)

25

22.18

5.90%

UTC Heathrow (UTC/M)

18

19.09

0.00%

Hewens College (ACC/M)

17

16.56

0.00%

The Global Academy (UTC/M)

15

13.79

0.00%

De Salis Studio College (SS/M)

10

11.15

–









HOUNSLOW









A

B

C

Arts Educational School (IND/M)

49

40.08

–

St Mark’s Catholic School (ACC/M)

156

37.30

16.30%

Gunnersbury Catholic School (VA/M)

107

35.75

17.00%

Gumley House RC Convent Sch, FCJ (ACC/M)

64

35.58

13.10%

Reach Academy Feltham (F/M)

21

35.40

14.30%

The Heathland School (CY/M)

199

35.25

15.80%

Kew House (IND/M)

25

34.40

23.80%

The Green School for Girls (ACC/M)

49

34.02

17.80%

Logic Studio School (SS/M)

24

33.60

–

Heston Community School (ACC/M)

88

32.78

2.90%

Lampton Academy (ACC/M)

171

31.69

10.60%

Isleworth and Syon School for Boys (ACC/M)

54

29.76

15.60%

Brentford School for Girls (ACC/M)

66

29.39

1.90%

Kingsley Academy (AC/M)

41

29.21

23.10%

Rivers Academy West London (ACC/M)

46

27.30

8.70%

Cranford Community College (ACC/M)

208

26.67

5.30%

Chiswick School (ACC/M)

85

25.67

6.30%

Space Studio West London (SS/M)

32

21.62

9.50%









ISLINGTON









A

B

C

St Mary Magdalene Academy (AC/M)

102

36.21

15.40%

North Bridge House Senior Canonbury (IND/M)

25

35.99

28.60%

City of London Academy Islington (AC/M)

51

32.81

7.70%

Central Foundation Boys’ School (VA/M)

75

32.08

9.20%

Highbury Fields School (CY/M)

28

30.07

21.10%

Islington Sixth Form Consortium (/)

227

29.15

8.60%

City of London Academy Highbury Grove (AC/M)

52

28.11

6.40%

St Aloysius RC College (VA/M)

68

27.17

5.60%

Tech City College (F1619/M)

9

15.71

–









KENSINGTON & CHELSEA









A

B

C

Westminster Tutors (IND/M)

21

46.39

66.70%

Queen’s Gate School (IND/G)

48

43.83

28.30%

Lycee Francais Charles de Gaulle (IND/M)

39

43.40

46.20%

The Cardinal Vaughan Memorial RC (ACC/M)

156

40.52

35.80%

Ashbourne Independent School (IND/M)

145

39.11

27.10%

Mander Portman Woodward School (IND/M)

309

39.02

13.80%

Holland Park School (ACC/M)

107

37.24

30.60%

Collingham (IND/M)

91

36.77

17.60%

More House School (IND/G)

12

33.60

8.30%

Chelsea Academy (AC/M)

135

33.39

14.50%

Kensington Aldridge Academy (AC/M)

100

31.76

10.70%

St Charles Catholic Sixth Form College (SFC/M)

324

21.73

0.00%









KINGSTON UPON THAMES









A

B

C

The Tiffin Girls’ School (ACC/G)

163

48.99

72.60%

Kingston Grammar School (IND/M)

116

47.36

52.90%

Surbiton High School (IND/G)

104

46.67

45.10%

Tiffin School (ACC/B)

185

46.56

54.30%

Richard Challoner School (ACC/M)

111

34.73

18.60%

Tolworth Girls’ School and Sixth Form (ACC/M)

101

33.72

13.10%

Coombe Girls’ School (ACC/M)

146

33.48

11.70%

The Hollyfield Sc and 6th Form Ctr (ACC/M)

100

32.27

7.00%

The Holy Cross School (ACC/G)

107

31.48

9.10%

Southborough High School (ACC/M)

60

27.69

11.40%

South Thames Colleges Group (GFEC/M)

122

23.85

1.00%

Coombe Boys’ School (ACC/M)

20

19.00

–









LAMBETH









A

B

C

King’s College London Maths School (F1619/M)

71

53.97

90.00%

Streatham and Clapham High School (IND/G)

48

40.57

34.80%

DLD College London (IND/M)

116

36.48

14.10%

Bishop Thomas Grant RC Secondary (VA/M)

92

36.11

9.20%

Dunraven School (ACC/M)

122

35.82

17.10%

La Retraite RC Girls’ School (VA/M)

85

33.82

11.50%

Norwood School (CY/M)

41

30.81

10.50%

Lambeth Academy (AC/M)

42

27.64

3.60%

The Elmgreen School (ACC/M)

82

26.83

9.30%

Ark Evelyn Grace Academy (AC/M)

30

26.74

3.70%

Lilian Baylis Technology School (CY/M)

77

26.50

4.10%

St Martin in the Fields High for Girls (ACC/M)

19

26.16

7.70%

South Bank Engineering UTC (UTC/M)

14

19.23

14.30%

Archbishop Tenison’s School (VA/M)

14

18.05

–

London Nautical School (FD/M)

24

13.92

0.00%









LEWISHAM









A

B

C

Sydenham High School GDST (IND/G)

25

46.45

36.00%

St Dunstan’s College (IND/M)

55

40.58

13.20%

Marathon Science School (IND/B)

8

33.75

–

Prendergast School (VA/M)

179

33.49

10.30%

Sydenham School (CY/M)

126

32.34

11.40%

Sydenham and Forest Hill Sixth Form (/)

203

31.39

12.50%

Haberdashers’ Aske’s Hatcham College (AC/M)

202

30.02

16.00%

Forest Hill School (CY/M)

77

29.71

14.30%

Christ The King Sixth Form College (SFC/M)

535

25.65

0.90%

Haberdashers’ Aske’s Knights Academy (AC/M)

50

18.83

0.00%

Sedgehill School (CY/M)

10

16.32

–









MERTON









A

B

C

King’s College School (IND/M)

131

51.92

76.60%

Wimbledon High School (IND/G)

83

49.20

62.20%

Rutlish School (VC/B)

68

37.64

27.10%

Ursuline High School Wimbledon (VA/G)

147

37.41

15.90%

RR6

137

36.84

23.50%

Ricards Lodge High School (CY/G)

69

35.94

18.90%

Wimbledon College (VA/B)

122

32.18

9.00%

Raynes Park High School (CY/M)

75

29.52

11.10%

St Mark’s Church of England Academy (AC/M)

46

27.27

10.50%

Harris Academy Merton (AC/M)

114

26.29

3.80%









NEWHAM









A

B

C

London Academy of Excellence (F1619/M)

222

48.12

58.70%

Newham Collegiate 6th Form Ctr, (F1619/M)

459

45.08

41.90%

Brampton Manor Academy (ACC/M)

309

44.52

41.10%

St Angela’s Ursuline School (VA/M)

189

31.03

3.90%

St Bonaventure’s RC School (VA/M)

135

29.90

2.60%

Newham Sixth Form College (SFC/M)

241

25.84

3.50%

School 21 (F/M)

135

25.30

6.70%

Chobham Academy (AC/M)

166

23.85

2.10%

London Design and Engineering UTC (UTC/M)

57

16.16

0.00%









REDBRIDGE









A

B

C

Bancrofts School (IND/M)

116

48.04

53.90%

Woodford County High School (CY/G)

155

39.14

37.00%

Ilford County High School (CY/B)

133

38.96

37.50%

Valentines High School (CY/M)

170

34.78

13.20%

Seven Kings School (CY/M)

277

33.39

10.90%

Woodbridge High School (CY/M)

121

32.68

11.80%

Oaks Park High School (CY/M)

170

31.96

10.50%

Ark Isaac Newton Academy (AC/M)

94

31.76

13.60%

Trinity Catholic High School (VA/M)

249

30.84

9.70%

Loxford School (ACC/M)

175

30.11

10.20%

Beal High School (ACC/M)

267

29.69

10.80%

Mayfield School (FD/M)

99

29.69

5.00%

Wanstead High School (CY/M)

137

29.04

7.30%

The Palmer Catholic Academy (ACC/M)

91

28.20

10.10%

Chadwell Heath Academy (ACC/M)

159

26.27

6.30%

The Ursuline Academy Ilford (ACC/G)

79

26.01

8.50%

Kantor King Solomon High School (VA/M)

101

23.30

6.20%

Caterham High School (CY/M)

144

20.90

1.70%









RICHMOND UPON THAMES









A

B

C

St Paul’s School (IND/B)

180

52.05

68.80%

Lady Eleanor Holles School (IND/G)

96

50.10

59.40%

Hampton School (IND/B)

185

46.48

40.90%

The Harrodian School (IND/M)

82

44.45

27.20%

Hampton Court House (IND/M)

11

44.13

45.50%

St Catherine’s School (IND/G)

21

39.77

20.00%

Grey Court School (ACC/M)

134

39.07

28.00%

Waldegrave School (ACC/M)

147

37.92

27.50%

Hampton High (AC/M)

15

37.46

0.00%

Orleans Park School (ACC/M)

102

37.07

24.70%

Teddington School (ACC/M)

56

35.24

20.80%

Christ’s CoE Comprehensive Sec Sch (VA/M)

55

35.02

16.70%

Radnor House (IND/M)

30

32.85

23.10%

Richmond-upon-Thames College (GFEC/M)

142

23.97

2.00%

Richmond Park Academy (AC/M)

26

22.90

5.60%









SOUTHWARK









A

B

C

James Allen’s Girls’ School (IND/G)

99

48.66

66.10%

Alleyn’s School (IND/M)

152

47.94

57.80%

Dulwich College (IND/B)

238

47.16

58.10%

The Charter School North Dulwich (ACC/M)

161

42.04

37.50%

Kingsdale Foundation School (ACC/M)

85

39.78

21.40%

The St Thomas the Apostle College (VA/M)

66

39.58

22.40%

Sacred Heart Catholic School (ACC/M)

75

36.37

18.50%

Ark Walworth Academy (AC/M)

45

33.09

9.40%

Ark Globe Academy (AC/M)

39

32.98

6.70%

Bacon’s College (AC/M)

61

32.19

4.90%

St Michael’s Catholic College (ACC/M)

77

31.39

3.80%

St Saviour’s and St Olave’s CoE School (VA/G)

71

30.64

7.70%

City of London Academy (Southwark) (AC/M)

152

29.52

7.10%

Harris Academy Bermondsey (AC/M)

35

26.39

3.70%

Harris Boys’ Academy East Dulwich (AC/M)

24

26.35

7.70%

Harris Girls’ Academy East Dulwich (AC/M)

62

26.06

0.00%

University Academy of Engineering S Bank (AC/M)

9

11.39

0.00%









SUTTON









A

B

C

Wilson’s School (ACC/B)

139

47.80

67.40%

Nonsuch High School for Girls (ACC/G)

176

44.87

40.50%

Sutton Grammar School (ACC/M)

144

43.13

49.60%

Wallington County Grammar School (ACC/M)

173

42.53

38.70%

Sutton High School (IND/G)

26

40.98

24.00%

Wallington High School for Girls (ACC/G)

200

40.96

33.20%

Glenthorne High School (ACC/M)

121

37.66

17.50%

St Philomena’s Catholic High for Girls (VA/G)

144

35.99

11.80%

Cheam High School (ACC/M)

197

34.95

12.00%

Greenshaw High School (ACC/M)

189

33.26

10.20%

Carshalton Boys Sports College (ACC/M)

68

33.19

8.30%

The John Fisher School (VA/B)

97

32.72

8.30%

Oneschool Global Kenley & Carshalton (IND/M)

13

29.41

0.00%

Overton Grange School (ACC/M)

58

28.45

4.20%

Stanley Park High (ACC/M)

46

25.70

8.70%

Carshalton High School for Girls (ACC/M)

95

23.79

3.20%









TOWER HAMLETS









A

B

C

East London Arts & Music (F1619/M)

20

37.25

0.00%

St Paul’s Way Trust School (ACC/M)

83

34.95

13.30%

Central Foundation Girls’ School (VA/G)

119

33.72

12.50%

Bishop Challoner Girls’ School (VA/M)

74

32.88

11.30%

Oaklands School (CY/M)

40

32.80

8.80%

Stepney Green Maths & Computing Coll (ACC/M)

53

32.62

13.50%

Sir John Cass Foundation & RedcoatCoE (VA/M)

130

32.39

9.30%

Morpeth School (CY/M)

135

32.25

11.80%

Mulberry School for Girls (ACC/G)

163

31.27

10.60%

Swanlea School (CY/M)

85

31.12

5.20%

Langdon Park Community School (CY/M)

57

26.77

7.50%

Mulberry Academy Shoreditch (ACC/M)

49

26.45

2.30%

Mulberry UTC (UTC/M)

48

23.85

–

Madani Secondary Girls’ School (IND/G)

8

23.81

–

Bow School (CY/M)

16

23.68

0.00%

New City College (GFEC/M)

240

21.50

0.70%

Raine’s Foundation School (VA/M)

31

19.44

0.00%









WALTHAM FOREST









A

B

C

Forest School (IND/M)

144

39.13

17.10%

Chingford Foundation School (ACC/M)

113

32.50

10.20%

Holy Family Catholic School (VA/M)

82

32.31

4.50%

Walthamstow Academy (AC/M)

71

32.28

10.20%

Highams Park School (ACC/M)

154

31.76

6.50%

Leyton Sixth Form College (SFC/M)

443

28.73

2.50%

Heathcote School & Science College (CY/M)

88

26.63

5.10%

Lammas School and Sixth Form (CY/M)

27

26.25

8.00%

Sir George Monoux College (SFC/M)

255

25.21

0.90%

Norlington School and 6th Form (ACC/B)

26

22.97

11.10%









WANDSWORTH









A

B

C

Putney High School (IND/G)

97

48.57

54.50%

Ibstock Place School (IND/M)

73

46.39

49.20%

Emanuel School (IND/M)

112

44.21

28.40%

Ashcroft Technology Academy (AC/M)

113

35.32

24.10%

Harris Academy Battersea (AC/M)

95

34.48

18.90%

Ark Putney Academy (ACC/M)

28

33.89

19.00%

Graveney School (ACC/M)

366

33.84

19.30%

Chestnut Grove School (ACC/M)

95

33.82

8.00%

Saint Cecilia’s Church of England (ACC/M)

93

32.84

17.50%

Burntwood School (ACC/M)

160

31.06

6.00%

Ark Bolingbroke Academy (F/M)

48

30.26

8.30%

St Francis Xavier Sixth Form College (SFC/M)

164

28.56

2.70%

Southfields Academy (ACC/M)

106

28.02

3.40%

Saint John Bosco College (VA/M)

45

25.81

3.10%

Ernest Bevin College (CY/M)

119

22.03

10.00%









WESTMINSTER









A

B

C

Westminster School (IND/M)

189

50.80

79.70%

Francis Holland School (IND/G)

47

43.53

32.50%

Harris Westminster Sixth Form (F1619/M)

268

42.23

44.70%

Queen’s College London (IND/G)

47

42.23

27.80%

Francis Holland School (IND/G)

63

41.11

28.60%

The St Marylebone CofE School (ACC/M)

168

40.14

21.60%

The Grey Coat Hospital (ACC/M)

149

38.55

22.20%

Paddington Academy (AC/M)

92

35.84

14.80%

Pimlico Academy (AC/M)

74

35.72

12.50%

Ark King Solomon Academy (AC/M)

53

35.30

18.40%

Harris Academy St John’s Wood (AC/M)

99

34.86

7.90%

David Game College (IND/M)

109

32.98

18.20%

St Augustine’s CofE High School (VA/M)

74

32.22

12.30%

St George’s Catholic School (ACC/M)

83

31.34

13.80%

Portland Place School (IND/M)

30

30.39

11.50%

Kensington Park School (IND/M)

48

29.59

13.50%

Westminster City School (ACC/M)

66

27.13

8.10%

United Colleges Group (GFEC/M)

89

20.41

0.00%

Bales College (IND/M)

13

19.41

0.00%

Sir Simon Milton Westminster Uni Tech (UTC/M)

33

12.63

0.00%

BARKING AND DAGENHAM









A

B

C

D

Lady Aisha Academy (IND/G)

18

83%

0%

NP

All Saints Catholic Sc h and Tech Col (VA/M)

219

69%

19%

0.53

Riverside (F/M)

113

69%

62%

0.73

Eastbury Community (CY/M)

295

65%

8%

0.23

Barking Abbey School and Coll (CY/M)

271

65%

25%

0.31

The Sydney Russell (ACC/M)

315

63%

38%

0.38

Jo Richardson Community (CY/M)

221

59%

4%

0.37

Robert Clack (CY/M)

269

56%

32%

-0.12

The Warren (AC/M)

191

50%

14%

0.03

Dagenham Park CofE (VC/M)

202

50%

28%

0.14

Eastbrook (CY/M)

172

40%

10%

-0.76

Elutec (UTC/M)

59

39%

0%

-1.18









BARNET









A

B

C

D

Queen Elizabeth’s School, Barnet (ACC/B)

180

100%

100%

1.08

The Henrietta Barnett (ACC/G)

103

100%

99%

0.9

St Michael’s Catholic Grammar (VA/G)

94

99%

90%

0.92

The King Alfred (IND/M)

49

88%

2%

NP

Menorah High School for Girls (VA/G)

41

88%

44%

0.97

Finchley Catholic High (VA/B)

173

87%

41%

0.52

Mill Hill County High (ACC/M)

240

86%

71%

0.68

Queen Elizabeth’s Girls’ (ACC/G)

173

86%

64%

1.11

Hasmonean High School for Boys (ACC/B)

159

86%

48%

0.61

Wren Academy (AC/M)

178

85%

60%

0.96

Ashmole Academy (ACC/M)

230

85%

67%

0.75

JCoSS (VA/M)

182

85%

25%

0.66

Mill Hill School Foundation (IND/M)

169

79%

26%

NP

North London Grammar (IND/M)

19

79%

32%

NP

The Archer Academy (F/M)

146

76%

56%

0.67

St Mary’s and St John’s CofE (VA/M)

113

75%

47%

0.39

St James’ Catholic High (VA/M)

167

74%

29%

0.27

Tiferes High (IND/G)

23

74%

35%

NP

London Academy (AC/M)

177

72%

20%

1

The Compton (ACC/M)

208

71%

28%

0.58

St Andrew the Apostle Greek Orthodox (F/M)

79

70%

51%

0.33

Christ’s College Finchley (ACC/M)

116

68%

30%

0.67

Menorah Grammar (IND/B)

52

67%

29%

NP

East Barnet (ACC/M)

199

66%

43%

0

Copthall (ACC/G)

153

66%

24%

0.89

Bishop Douglass School Finchley (ACC/M)

80

66%

38%

1.39

The Totteridge Academy (AC/M)

103

63%

34%

0.6

Hendon (ACC/M)

200

57%

29%

0.12

Beth Jacob Grammar Sch for Girls (IND/G)

54

56%

20%

NP

Whitefield (ACC/M)

125

46%

13%

0.12

Friern Barnet (CY/M)

152

44%

13%

-0.5









BEXLEY









A

B

C

D

Bexley Grammar (ACC/M)

192

100%

95%

0.24

Townley Grammar (ACC/G)

210

99%

71%

0.7

Chislehurst and Sidcup Grammar (ACC/M)

203

98%

83%

0.43

Beths Grammar (ACC/B)

190

98%

77%

0.21

St Catherine’s Catholic (ACC/G)

208

81%

54%

0.76

Hurstmere (ACC/B)

199

63%

9%

-0.32

Harris Academy Falconwood (AC/M)

167

61%

38%

-0.04

Blackfen School for Girls (ACC/G)

201

60%

21%

0.03

Trinity CoE , Belvedere (ACC/M)

176

58%

27%

-0.02

Harris Garrard Academy (AC/M)

147

57%

9%

0.54

St Columba’s Catholic Boys’ (ACC/B)

100

57%

21%

0.15

Haberdashers’ Aske’s Crayford Acad (AC/M)

173

51%

10%

-0.25

Welling (ACC/M)

208

42%

7%

-0.56

King Henry (AC/M)

291

41%

3%

-0.82

Bexleyheath Academy (AC/M)

270

40%

6%

-0.67

Cleeve Park (ACC/M)

117

28%

3%

-0.84









BRENT









A

B

C

D

Islamia School for Girls’ (IND/G)

32

100%

13%

NP

The Swaminarayan (IND/M)

24

100%

88%

NP

Brondesbury College London (IND/B)

21

91%

62%

NP

Al-Sadiq and Al-Zahra Schools (IND/M)

27

89%

37%

NP

JFS (VA/M)

290

88%

51%

0.75

Wembley High Technology College (ACC/M)

208

88%

79%

1.58

Michaela Community (F/M)

115

78%

70%

1.53

Claremont High (ACC/M)

255

77%

54%

0.69

St Gregory’s Catholic Science Col (ACC/M)

167

75%

51%

0.39

Queens Park Community (ACC/M)

199

69%

29%

0.24

Ark Academy (AC/M)

172

67%

32%

0.06

Preston Manor (ACC/M)

245

65%

45%

0.35

Kingsbury High (ACC/M)

333

58%

38%

0.26

Alperton Community (ACC/M)

216

57%

24%

0.28

Convent of Jesus and Mary Lang Col (ACC/G)

175

54%

42%

0.24

Newman Catholic College (VA/B)

82

54%

28%

–

The Crest Academy (AC/M)

191

47%

23%

0.36

Capital City Academy (AC/M)

184

42%

22%

-0.13

Ark Elvin Academy (AC/M)

174

40%

25%

–









BROMLEY









A

B

C

D

St Olave’s and St Saviour’s Grammar (VA/B)

126

100%

97%

0.86

Newstead Wood (ACC/G)

158

99%

68%

0.82

Langley Park School for Girls (ACC/G)

235

86%

67%

0.83

Bullers Wood (ACC/G)

214

77%

59%

0.61

Hayes (ACC/M)

239

76%

46%

0.19

Harris Girls Academy Bromley (ACC/G)

129

76%

47%

0.72

Ravens Wood (ACC/B)

218

74%

39%

0.08

Darrick Wood (ACC/M)

252

72%

37%

-0.01

Langley Park School for Boys (ACC/B)

203

70%

37%

-0.16

Harris Academy Beckenham (AC/M)

168

67%

24%

0.16

Bishop Challoner (IND/M)

35

66%

17%

NP

Chislehurst School for Girls (ACC/G)

188

61%

31%

0.07

Charles Darwin (ACC/M)

204

60%

26%

-0.2

The Ravensbourne (ACC/M)

211

57%

16%

-0.48

Wickham Court (IND/M)

7

57%

0%

NP

Harris Academy Orpington (AC/M)

165

56%

28%

-0.05

Bishop Justus CofE (ACC/M)

177

53%

25%

-0.09

Coopers (ACC/M)

235

52%

17%

-0.6

Darul Uloom London (IND/B)

19

47%

0%

NP

Kemnal Technology College (ACC/B)

110

44%

1%

-1.12

Babington House (IND/M)

36

36%

22%

NP









CAMDEN









A

B

C

D

North Bridge House Senior (IND/M)

78

97%

59%

NP

St Margaret’s (IND/G)

13

92%

92%

NP

The Camden School for Girls (VA/G)

107

89%

55%

0.73

La Sainte Union Catholic Secondary (VA/G)

173

76%

33%

0.52

Parliament Hill (CY/G)

175

75%

42%

0.77

The UCL Academy (AC/M)

171

67%

33%

0.1

Acland Burghley (CY/M)

137

64%

37%

-0.08

Maria Fidelis Catholic School FCJ (VA/M)

115

61%

41%

0.09

William Ellis (VA/B)

111

60%

40%

-0.44

Hampstead (CY/M)

200

58%

25%

-0.05

Haverstock (CY/M)

199

53%

19%

-0.11

Regent High (CY/M)

154

53%

21%

-0.19

Fine Arts College (IND/M)

17

29%

0%

NP









CROYDON









A

B

C

D

Coloma Convent Girls’ (VA/G)

147

89%

73%

0.89

The Cedars (IND/B)

30

87%

33%

NP

Al-Khair Boys Secondary (IND/B)

28

86%

46%

NP

Harris City Academy Crystal Palace (AC/M)

176

85%

49%

0.6

Riddlesdown Collegiate (ACC/M)

320

75%

44%

0.31

Norbury Manor B and E College (ACC/G)

206

73%

12%

0.66

BRIT Sch for Performing Arts & Tech (CTC/M)

188

71%

9%

-0.3

Oasis Academy Coulsdon (AC/M)

141

62%

29%

0.39

St Joseph’s College (ACC/B)

170

61%

13%

0.01

Woodcote High (ACC/M)

210

60%

31%

0.03

Archbishop Tenison’s CofE High (VA/M)

110

60%

22%

-0.17

Orchard Park High (Croydon) (AC/M)

161

57%

8%

0.18

Thomas More Catholic (VA/M)

134

55%

21%

-0.19

Harris Academy South Norwood (AC/M)

318

53%

30%

0

Oasis Academy Shirley Park (AC/M)

166

53%

21%

0.26

Harris Invictus Academy Croydon (F/M)

160

53%

24%

0.02

The Quest Academy (AC/M)

101

53%

10%

0.3

Harris Academy Purley (AC/M)

161

50%

26%

-0.11

St Andrew’s CofE (VA/M)

123

45%

6%

-0.2

Shirley High Sch Performing Arts Col (ACC/M)

173

43%

20%

-0.12

Meridian High (AC/M)

93

39%

9%

-0.44

Virgo Fidelis Convent Senior (VA/G)

90

37%

17%

-0.37

The Archbishop Lanfranc Academy (AC/M)

78

37%

5%

0.67

St Mary’s Catholic High (VA/M)

113

35%

4%

–









EALING









A

B

C

D

St Augustine’s Priory (IND/G)

37

95%

0%

NP

Twyford Church of England High (ACC/M)

187

89%

67%

0.9

Ayesha Siddiqa Girls (IND/G)

15

87%

60%

NP

The Cardinal Wiseman Catholic (VA/M)

293

85%

61%

0.82

William Perkin CoE High (F/M)

185

82%

69%

1.31

Greenford High (FD/M)

234

79%

44%

0.7

Drayton Manor High (ACC/M)

233

72%

54%

0.67

Featherstone High (ACC/M)

241

71%

48%

0.96

The Ellen Wilkinson Sch for Girls (FD/G)

205

71%

41%

0.82

Elthorne Park High (CY/M)

177

71%

34%

0.46

Dormers Wells High (ACC/M)

236

70%

10%

0.62

Brentside High (FD/M)

203

66%

42%

0.24

Villiers High (FD/M)

233

58%

11%

1.09

Acorn House College (IND/M)

8

50%

0%

NP

Alec Reed Academy (AC/M)

120

49%

23%

-0.26

Ark Acton Academy (AC/M)

216

44%

15%

-0.37

Northolt High (FD/M)

133

42%

20%

-0.16

Barbara Speake for Performing Arts (IND/M)

6

33%

0%

NP

Ealing Independent College (IND/M)

11

18%

0%

NP









ENFIELD









A

B

C

D

The Latymer (VA/M)

192

100%

92%

0.68

St John’s Preparatory and Sr (IND/M)

45

98%

33%

NP

Highlands (CY/M)

233

76%

37%

0.44

St Anne’s Catholic High Sch for Girls (VA/G)

182

73%

53%

0.87

Enfield Grammar (ACC/B)

177

72%

35%

0.12

Ark John Keats Academy (F/M)

147

71%

54%

0.76

Southgate (ACC/M)

247

69%

27%

0.25

Enfield County School for Girls (CY/G)

186

68%

44%

0.28

St Ignatius College (VA/B)

156

67%

31%

0.25

Kingsmead (ACC/M)

228

64%

42%

0.33

Winchmore (CY/M)

234

59%

22%

-0.17

Edmonton County (ACC/M)

256

54%

26%

-0.05

Chace Community (CY/M)

201

52%

24%

-0.14

Oasis Academy Hadley (AC/M)

169

51%

12%

0.19

Heron Hall Academy (F/M)

84

49%

33%

0.28

Bishop Stopford’s (VA/M)

103

46%

14%

-0.31

Aylward Academy (AC/M)

223

41%

4%

-0.14

Broomfield (FD/M)

86

40%

14%

0.07

The Lea Valley Academy (ACC/M)

169

34%

14%

-0.23

Oasis Academy Enfield (AC/M)

164

31%

16%

-0.33

Nightingale Academy (AC/M)

102

20%

8%

-0.74









GREENWICH









A

B

C

D

St Thomas More RC Comp (ACC/M)

123

89%

37%

0.91

St Ursula’s Convent (VA/G)

116

84%

61%

0.86

Harris Academy Greenwich (AC/M)

187

74%

50%

0.57

Ark Greenwich Free (F/M)

97

68%

29%

0.18

Woolwich Polytechnic (ACC/B)

238

62%

29%

-0.04

Eltham Hill (CY/G)

171

61%

22%

-0.02

St Paul’s Academy (AC/M)

240

59%

21%

-0.06

Thomas Tallis (CY/M)

260

54%

22%

-0.41

Stationers’ Crown Woods Academy (ACC/M)

254

52%

19%

-0.62

Plumstead Manor (CY/M)

232

49%

22%

-0.3

The John Roan (VC/M)

221

46%

18%

-0.84

The Halley Academy (AC/M)

188

25%

11%

-1.06

Riverston (IND/M)

21

24%

0%

NP









HACKNEY









A

B

C

D

Tayyibah Girls’ (IND/G)

16

100%

25%

NP

Yesodey Hatorah Senior Girls (VA/G)

68

87%

15%

1.09

Mossbourne Community Academy (AC/M)

198

85%

75%

1.16

Clapton Girls’ Academy (ACC/G)

174

83%

35%

0.72

Mossbourne Victoria Park Academy (AC/M)

118

79%

71%

0.96

Beis Chinuch Lebonos Girls (IND/G)

46

76%

0%

NP

Stoke Newington Sch & 6th form (CY/M)

254

73%

39%

0.18

Lubavitch House (Senior Girls) (ACC/G)

25

68%

52%

0.41

Cardinal Pole Catholic (VA/M)

167

67%

19%

0.38

Beis Malka Girls’ (IND/G)

46

65%

0%

NP

Skinners’ Academy (AC/M)

170

63%

28%

0.16

Our Lady’s Catholic High (VA/G)

121

63%

42%

0.27

The City Academy, Hackney (AC/M)

172

61%

34%

0.08

The Bridge Academy (AC/M)

167

58%

20%

0.4

The Petchey Academy (AC/M)

173

56%

31%

-0.32

Haggerston (CY/M)

167

53%

20%

-0.15

The Urswick Sch – CofE Secondary (VA/M)

128

52%

37%

-0.1

Hackney New (F/M)

88

50%

32%

-0.19

Tawhid Boys School, Trust (IND/B)

28

43%

25%

NP

Beis Rochel d’Satmar Girls’ (IND/M)

95

6%

0%

NP

Beis Trana Girls’ (IND/G)

21

0%

0%

NP

Yesodey Hatorah (IND/M)

8

0%

0%

NP









HAMMERSMITH & FULHAM









A

B

C

D

The London Oratory (ACC/B)

176

93%

71%

0.54

Lady Margaret (ACC/G)

117

90%

71%

0.79

Sacred Heart High (ACC/G)

161

88%

74%

0.99

West London Free (F/M)

128

81%

69%

0.56

The Hurlingham Academy (AC/M)

73

74%

51%

0.52

Fulham Cross Girls’ School (ACC/G)

119

71%

28%

0.51

Hammersmith Academy (AC/M)

120

70%

40%

0.1

Young Dancers Academy (IND/M)

9

67%

0%

NP

Phoenix Academy (AC/M)

82

60%

21%

-0.05

The Fulham Boys (F/B)

80

58%

29%

-0.24

Ark Burlington Danes Academy (AC/M)

162

57%

33%

-0.18

Fulham College Boys’ (ACC/B)

61

41%

18%

-0.93









HARINGEY









A

B

C

D

Alexandra Park (ACC/M)

219

81%

44%

0.62

Fortismere (FD/M)

269

80%

55%

0.48

Highgate Wood Secondary (CY/M)

230

71%

28%

0.58

St Thomas More Catholic (ACC/M)

183

70%

26%

0.72

Hornsey School for Girls (CY/G)

144

65%

35%

0.4

Gladesmore Community (CY/M)

232

56%

30%

0.05

Woodside High (ACC/M)

145

56%

25%

0.38

Heartlands High (ACC/M)

208

51%

31%

0.26

Duke’s Aldridge (ACC/M)

198

48%

12%

-0.01

Park View (CY/M)

200

39%

15%

-0.25

Greig City Academy (AC/M)

192

34%

16%

-0.16

Harris Academy Tottenham (F/M)

74

34%

20%

-0.29

Highgate (IND/M)

167

19%

0%

NP









HARROW









A

B

C

D

The Sacred Heart Language Col (VA/G)

147

84%

59%

0.79

Nower Hill High (ACC/M)

299

78%

44%

0.53

Whitmore High (CY/M)

266

77%

50%

0.99

Bentley Wood High (ACC/G)

203

77%

63%

0.98

Avanti House (F/M)

144

76%

63%

0.68

Salvatorian Roman Catholic Col (ACC/B)

111

72%

54%

0.48

Park High (ACC/M)

253

68%

38%

0.26

Canons High (ACC/M)

176

58%

1%

-0.09

Hatch End High (ACC/M)

222

53%

29%

0.07

Rooks Heath College (ACC/M)

186

53%

31%

-0.37

Harrow High (ACC/M)

157

52%

12%

0.11

Red Balloon Learner Ctr – NW Lon (IND/M)

10

10%

0%

NP









HAVERING









A

B

C

D

The Coopers’ Company & Coborn (ACC/M)

189

91%

66%

0.47

The Campion (ACC/B)

145

79%

43%

0.13

The Frances Bardsley Academy, Girls (ACC/G)

213

77%

44%

0.29

Sacred Heart of Mary Girls’ (ACC/G)

122

77%

63%

0.65

Raphael Independent (IND/M)

14

71%

14%

NP

Hall Mead (ACC/M)

188

70%

44%

-0.08

The Royal Liberty (ACC/B)

105

69%

32%

-0.19

Gaynes (AC/M)

93

69%

10%

0.36

Redden Court (ACC/M)

147

68%

46%

-0.12

St Edward’s CoE Academy (AC/M)

161

66%

26%

0.04

Abbs Cross Academy and Arts Col (ACC/M)

161

66%

26%

-0.24

Emerson Park Academy (ACC/M)

191

65%

22%

-0.33

Harris Academy Rainham (AC/M)

188

65%

35%

0.21

Marshalls Park Academy (ACC/M)

168

61%

13%

-0.09

Bower Park Academy (ACC/M)

147

59%

18%

-0.1

Sanders (AC/M)

112

54%

19%

-0.57

Hornchurch High (ACC/M)

167

52%

32%

-0.25

Drapers’ Academy (AC/M)

160

50%

6%

-0.28

The Brittons Academy (ACC/M)

151

43%

5%

-0.52









HILLINGDON









A

B

C

D

Vyners (ACC/M)

183

81%

32%

0.29

Swakeleys School for Girls (ACC/G)

168

79%

42%

0.84

Guru Nanak Sikh Academy (ACC/M)

177

77%

46%

0.7

De Salis Studio College (SS/M)

34

77%

18%

0.78

The Douay Martyrs Catholic (ACC/M)

213

72%

37%

0.22

Queensmead (ACC/M)

234

71%

48%

0.38

Lady Nafisa Indep Sec Sch for Girls (IND/G)

7

71%

0%

NP

Bishop Ramsey CoE (ACC/M)

185

70%

26%

0.12

Rosedale College (ACC/M)

109

70%

21%

0.63

Ruislip High (ACC/M)

179

68%

21%

0.09

Bishopshalt (ACC/M)

180

67%

35%

0.06

Haydon (ACC/M)

289

66%

24%

-0.14

Northwood (ACC/M)

105

65%

48%

0.96

Barnhill Community High (ACC/M)

233

62%

24%

0.57

Uxbridge High (ACC/M)

194

58%

24%

-0.04

The Harefield Academy (AC/M)

100

54%

21%

-0.62

Harlington (FD/M)

178

45%

21%

0.18

Hewens College (ACC/M)

32

44%

13%

-0.53

Park Academy West London (AC/M)

131

38%

8%

-0.48

UTC Heathrow (UTC/M)

32

38%

0%

-0.39

Oak Wood (FD/M)

69

36%

7%

-0.46

The Global Academy (UTC/M)

104

26%

0%

-1.35

Parkside Studio College (SS/M)

16

13%

0%

-0.69

St Helen’s (IND/G)

113

1%

0%

NP

Northwood College for Girls (IND/G)

61

0%

0%

NP









HOUNSLOW









A

B

C

D

Kew House (IND/M)

78

92%

47%

NP

Arts Educational (IND/M)

22

91%

32%

NP

Gunnersbury Catholic (VA/B)

178

84%

50%

0.57

St Mark’s Catholic (ACC/M)

173

83%

63%

1.1

Oak Heights Independent (IND/M)

18

83%

33%

NP

Gumley House RC Convent Sch, FCJ (ACC/G)

175

82%

41%

0.78

The Green School for Girls (ACC/G)

148

80%

47%

0.48

Reach Academy Feltham (F/M)

56

79%

57%

0.35

The Heathland (CY/M)

262

78%

49%

0.65

Cranford Community College (ACC/M)

206

73%

51%

0.64

Lampton Academy (ACC/M)

233

71%

40%

0.55

Heston Community (ACC/M)

186

68%

52%

0.81

Isleworth and Syon Sch for Boys (ACC/B)

161

66%

24%

-0.01

Brentford School for Girls (ACC/G)

136

63%

28%

0.53

Logic Studio (SS/M)

40

60%

0%

-0.06

Chiswick (ACC/M)

193

60%

28%

-0.29

Rivers Academy West London (ACC/M)

152

57%

32%

0.14

Space Studio West London (SS/M)

60

53%

13%

-1.1

Springwest Academy (ACC/M)

117

46%

23%

0.01

Kingsley Academy (AC/M)

108

39%

7%

–

West Thames College (FESI/M)

109

2%

0%

–









ISLINGTON









A

B

C

D

North Bridge House Sr Canonbury (IND/M)

31

94%

48%

NP

Highbury Fields (CY/G)

139

78%

51%

0.82

Central Foundation Boys’ (VA/B)

141

75%

43%

0.48

St Mary Magdalene Academy (AC/M)

164

72%

38%

0.43

Italia Conti Academy of Theatre Arts (IND/M)

17

71%

35%

NP

Elizabeth Garrett Anderson (CY/G)

176

67%

1%

0.34

St Aloysius RC College (VA/B)

168

67%

35%

0.33

City of London Academy Islington (AC/M)

113

54%

29%

-0.07

City of London Academy, Highgate Hill (F/M)

67

54%

9%

0.23

City of London Academy Highbury Gr (AC/M)

196

49%

28%

-0.41

Arts and Media School Islington (FD/M)

121

42%

17%

-0.4

Beacon High (CY/M)

144

33%

3%

-1.01









KENSINGTON & CHELSEA









A

B

C

D

The Cardinal Vaughan Memorial RC (ACC/B)

113

91%

36%

0.51

Holland Park (ACC/M)

227

78%

66%

0.7

Chelsea Academy (AC/M)

169

73%

18%

0.25

Saint Thomas More Language Col (VA/M)

111

68%

14%

0.16

All Saints Catholic College (VA/M)

70

67%

27%

0.3

Kensington Aldridge Academy (AC/M)

164

58%

26%

0

The Laurels (IND/G)

35

46%

0%

NP

Ashbourne Independent (IND/M)

146

9%

0%

NP









KINGSTON UPON THAMES









A

B

C

D

The Tiffin Girls’ (ACC/G)

149

100%

93%

1.2

Tiffin (ACC/B)

150

99%

93%

0.79

The Holy Cross (ACC/G)

147

89%

23%

1.12

Richard Challoner (ACC/B)

145

81%

50%

0.54

Coombe Girls’ (ACC/G)

209

79%

57%

0.68

Tolworth Girls’ Sch & 6th form (ACC/G)

199

70%

37%

0.56

Coombe Boys’ (ACC/B)

142

65%

32%

0.19

The Hollyfield Sch & 6th form Ctr (ACC/M)

177

64%

39%

0.03

Southborough High (ACC/B)

126

59%

26%

-0.23

Chessington (CY/M)

74

45%

4%

-0.48









LAMBETH









A

B

C

D

Bishop Thomas Grant RC (VA/M)

170

75%

43%

0.53

Oasis Academy South Bank (F/M)

118

74%

64%

0.71

Dunraven (ACC/M)

211

70%

36%

0.09

La Retraite Roman Catholic Girls’ (VA/G)

149

67%

40%

0.54

Lilian Baylis Technology (CY/M)

116

60%

27%

0.19

Lambeth Academy (AC/M)

155

57%

26%

0.22

Archbishop Tenison’s (VA/M)

63

56%

25%

-0.07

Norwood (CY/M)

122

53%

13%

0.33

St Martin in the Fields High Girls (ACC/G)

111

51%

16%

0.04

Platanos College (ACC/M)

186

50%

29%

-0.31

Saint Gabriel’s College (VA/M)

94

49%

26%

-0.27

City Heights E-ACT Academy (AC/M)

129

48%

19%

-0.14

The Elmgreen (ACC/M)

171

42%

13%

-0.5

London Nautical (FD/B)

78

41%

6%

-0.58

Ark Evelyn Grace Academy (AC/M)

152

38%

14%

-0.48

South Bank Engineering UTC (UTC/M)

55

36%

0%

-1.46

Trinity Academy (F/M)

60

33%

27%

–

DLD College London (IND/M)

50

2%

0%

NP









LEWISHAM









A

B

C

D

Prendergast (VA/G)

108

79%

57%

0.45

St Matthew Academy (AC/M)

149

64%

27%

0.51

Sydenham (CY/G)

222

60%

40%

0.17

Haberdashers’ Aske’s Hatcham Col (AC/M)

200

60%

20%

-0.25

Haberdashers’ Aske’s Knights Acad (AC/M)

160

60%

29%

-0.12

Addey and Stanhope (VA/M)

99

57%

9%

-0.45

Trinity CoE School, Lewisham (VA/M)

108

54%

17%

-0.37

Bonus Pastor Catholic College (VA/M)

145

52%

23%

0

Forest Hill (CY/B)

208

49%

18%

-0.71

Prendergast Vale (FD/M)

107

49%

36%

-0.45

Prendergast Ladywell (FD/M)

138

45%

18%

-0.12

Deptford Green (CY/M)

145

43%

13%

-0.58

Sedgehill (CY/M)

195

42%

6%

-0.41

Conisborough College (CY/M)

166

36%

4%

-0.97









MERTON









A

B

C

D

Ursuline High School Wimbledon (VA/G)

208

81%

51%

0.76

Ricards Lodge High (CY/G)

229

76%

49%

0.81

Wimbledon College (VA/B)

192

76%

48%

0.26

Rutlish (VC/B)

226

74%

33%

0.82

Harris Academy Morden (AC/M)

127

62%

29%

0.84

Harris Academy Merton (AC/M)

162

59%

31%

0.55

Raynes Park High (CY/M)

140

54%

15%

0.02

St Mark’s CoE Academy (AC/M)

133

49%

26%

0.37

Jus’T’Learn (IND/M)

25

4%

0%

NP









NEWHAM









A

B

C

D

Azhar Academy Girls (IND/M)

52

92%

64%

NP

Forest Gate Community (ACC/M)

204

78%

39%

1

Chobham Academy (AC/M)

165

75%

55%

0.4

Oasis Academy Silvertown (F/M)

57

75%

56%

0.16

Brampton Manor Academy (ACC/M)

305

73%

50%

0.87

St Angela’s Ursuline (VA/G)

184

72%

33%

0.24

Plashet (CY/G)

268

71%

55%

0.65

St Bonaventure’s RC (VA/B)

198

69%

41%

0.01

Sarah Bonnell (ACC/G)

239

67%

41%

0.63

Kingsford Community (CY/M)

272

63%

34%

0.12

East London Science (F/M)

95

63%

43%

-0.36

Stratford School Academy (ACC/M)

171

61%

16%

0.07

London Design & Engineering UTC (UTC/M)

81

61%

1%

-0.45

Langdon Academy (AC/M)

313

59%

38%

0.25

Lister Community (CY/M)

259

59%

26%

0.3

Quwwat Ul Islam Girls’ (IND/G)

22

59%

23%

NP

School 21 (F/M)

72

58%

33%

0.06

Rokeby (CY/B)

154

57%

16%

-0.11

The Cumberland (AC/M)

278

55%

22%

-0.46

Little Ilford (CY/M)

266

55%

33%

0.19

Royal Docks Academy (AC/M)

140

50%

20%

-0.16

Eastlea Community (CY/M)

193

42%

10%

-0.57

Hafs Academy (IND/B)

10

40%

10%

NP









REDBRIDGE









A

B

C

D

Woodford County High (CY/G)

120

100%

98%

1.17

Ilford County High (CY/B)

119

98%

87%

0.88

Park School for Girls (IND/G)

29

93%

28%

NP

Seven Kings (CY/M)

177

88%

46%

0.8

Trinity Catholic High (VA/M)

242

84%

24%

0.51

The Ursuline Academy Ilford (ACC/G)

122

84%

37%

0.74

Chadwell Heath Academy (ACC/M)

179

82%

31%

1.02

Beal High (ACC/M)

353

77%

31%

0.44

Valentines High (CY/M)

174

77%

44%

0.49

Loxford (ACC/M)

293

76%

42%

0.69

Wanstead High (CY/M)

233

76%

23%

0.41

The Palmer Catholic Academy (ACC/M)

188

74%

10%

0.42

Ark Isaac Newton Academy (AC/M)

179

72%

32%

0.69

Oaks Park High (CY/M)

237

71%

11%

0.59

Woodbridge High (CY/M)

290

69%

49%

0.37

Kantor King Solomon High (VA/M)

175

66%

35%

0.06

Caterham High (CY/M)

158

56%

34%

0.18

Forest Academy (AC/M)

128

52%

17%

-0.04

Mayfield (FD/M)

282

48%

22%

0.1









RICHMOND UPON THAMES









A

B

C

D

The Harrodian (IND/M)

95

100%

80%

NP

Waldegrave (ACC/M)

202

87%

60%

0.84

Orleans Park (ACC/M)

198

82%

66%

0.5

Teddington (ACC/M)

236

80%

38%

0.47

St Richard Reynolds Catholic High (VA/M)

146

80%

45%

0.34

Grey Court (ACC/M)

203

79%

52%

0.54

Richmond Park Academy (AC/M)

154

71%

44%

-0.01

Christ’s Church of England Comp (VA/M)

149

69%

37%

0.13

Hampton High (AC/M)

136

57%

10%

-0.19

Twickenham (AC/M)

131

55%

16%

-0.15









SOUTHWARK









A

B

C

D

The Charter School N. Dulwich (ACC/M)

168

80%

55%

0.65

Sacred Heart Catholic (ACC/M)

134

78%

57%

0.98

Kingsdale Foundation (ACC/M)

239

76%

49%

-0.22

The St Thomas the Apostle College (VA/B)

113

74%

48%

1

Bacon’s College (AC/M)

167

70%

18%

0.08

St Michael’s Catholic College (ACC/M)

128

69%

56%

0.52

St Saviour’s and St Olave’s CoE (VA/G)

123

69%

30%

0.5

Harris Boys’ Academy East Dulwich (AC/B)

137

66%

31%

0.75

Harris Girls’ Academy East Dulwich (AC/G)

134

63%

49%

0.64

Notre Dame Roman Catholic Girls’ (VA/G)

116

61%

36%

0.31

Harris Academy Bermondsey (AC/G)

130

60%

53%

0.93

City of London Academy (Southwark) (AC/M)

234

56%

31%

-0.47

Ark Globe Academy (AC/M)

113

55%

44%

0.41

Ark Walworth Academy (AC/M)

165

52%

32%

-0.18

Compass School Southwark (F/M)

56

52%

25%

0.01

University Acad of Engineering S Bank (AC/M)

99

51%

17%

-0.53

Ark All Saints Academy (AC/M)

112

50%

26%

0.08

Harris Academy Peckham (AC/M)

102

44%

14%

0.18









SUTTON









A

B

C

D

Wilson’s (ACC/B)

177

100%

82%

1.12

Wallington County Grammar (ACC/B)

149

100%

87%

0.84

Sutton Grammar (ACC/B)

121

100%

55%

0.96

Wallington High School for Girls (ACC/G)

209

99%

96%

1.07

Nonsuch High School for Girls (ACC/G)

179

99%

85%

1.04

St Philomena’s RC High for Girls (VA/G)

202

84%

66%

0.84

The John Fisher (VA/B)

154

81%

33%

0.23

Glenthorne High (ACC/M)

239

80%

42%

0.65

Cheam High (ACC/M)

291

77%

24%

0.27

Oneschool Global Uk Kenley (IND/M)

18

67%

28%

NP

Overton Grange (ACC/M)

198

64%

14%

-0.18

Greenshaw High (ACC/M)

236

62%

21%

0.05

Carshalton High School for Girls (ACC/G)

190

59%

37%

0.03

Carshalton Boys Sports College (ACC/B)

199

58%

26%

-0.33

Stanley Park High (ACC/M)

192

58%

9%

-0.3









TOWER HAMLETS









A

B

C

D

Jamiatul Ummah (IND/B)

32

91%

66%

NP

London East Academy (IND/B)

25

88%

60%

NP

Madani Secondary Girls’ (IND/G)

38

87%

37%

NP

Darul Hadis Latifiah (IND/B)

13

85%

77%

NP

Mazahirul Uloom London (IND/B)

19

79%

42%

NP

Swanlea (CY/M)

196

78%

33%

0.81

Central Foundation Girls’ (VA/G)

236

75%

42%

0.75

Oaklands (CY/M)

110

74%

14%

0.66

Bishop Challoner Girls’ (VA/G)

132

73%

24%

0.35

Stepney Green Maths and Comp (ACC/B)

168

73%

39%

0.36

Sir John Cass Fond and Redcoat CoE (VA/M)

191

71%

45%

0.66

Mulberry School for Girls (ACC/G)

209

68%

44%

0.45

St Paul’s Way Trust (ACC/M)

232

67%

31%

0.37

Morpeth (CY/M)

228

64%

3%

0.15

George Green’s (VC/M)

185

63%

8%

0.43

Mulberry Academy Shoreditch (ACC/M)

157

57%

27%

0.06

London Enterprise Academy (F/M)

114

57%

27%

0.02

Bishop Challoner Boys’ (VA/B)

111

57%

5%

-0.34

London Islamic (IND/B)

25

56%

44%

NP

Langdon Park Community (CY/M)

167

55%

11%

-0.23

Wapping High (F/M)

40

53%

38%

-0.27

Bow (CY/M)

156

52%

9%

-0.24

Mulberry UTC (UTC/M)

29

48%

0%

-0.86

Raine’s Foundation (VA/M)

74

45%

7%

-0.39-









WALTHAM FOREST









A

B

C

D

Lantern of Knowledge Secondary (IND/B)

19

84%

42%

NP

Eden Girls’ School Waltham Forest (F/G)

97

83%

46%

1.19

Connaught School for Girls (ACC/G)

117

80%

53%

0.67

Walthamstow School for Girls (CY/G)

173

77%

36%

0.62

Normanhurst (IND/M)

22

77%

23%

NP

Walthamstow Academy (AC/M)

168

70%

32%

0.41

Chingford Foundation (ACC/M)

226

69%

39%

0.11

Holy Family Catholic (VA/M)

172

67%

15%

0.36

Willowfield (CY/M)

153

64%

31%

0.21

Heathcote School & Science College (CY/M)

152

64%

12%

-0.11

Norlington School and 6th form (ACC/B)

107

63%

36%

0.38

Frederick Bremer (CY/M)

161

58%

37%

0.1

Highams Park (ACC/M)

222

55%

28%

-0.1

South Chingford Foundation (AC/M)

125

52%

26%

-0.32

Leytonstone (CY/M)

153

51%

16%

-0.12

Buxton (FD/M)

140

49%

13%

-0.03

George Mitchell (CY/M)

97

49%

29%

0.26

Lammas School and Sixth Form (CY/M)

101

47%

13%

0.16

Kelmscott (CY/M)

162

43%

14%

-0.36









WANDSWORTH









A

B

C

D

Hall School Wimbledon (IND/M)

39

90%

0%

NP

Graveney (ACC/M)

255

86%

64%

0.51

Al Risalah Secondary (IND/G)

39

85%

62%

NP

Ashcroft Technology Academy (AC/M)

199

81%

55%

0.74

Harris Academy Battersea (AC/M)

115

73%

43%

0.91

Saint Cecilia’s Church of England (ACC/M)

135

69%

36%

0.31

Ark Bolingbroke Academy (F/M)

111

69%

36%

0.49

Burntwood (ACC/G)

264

66%

44%

0.32

Chestnut Grove (ACC/M)

163

64%

44%

-0.04

Saint John Bosco College (VA/M)

45

60%

22%

0.62

Southfields Academy (ACC/M)

164

56%

15%

0.39

Ark Putney Academy (ACC/M)

78

54%

26%

0.07

Ernest Bevin College (CY/B)

175

53%

29%

-0.19









WESTMINSTER









A

B

C

D

The Grey Coat Hospital (ACC/G)

153

90%

75%

0.76

Ark King Solomon Academy (AC/M)

61

84%

69%

0.99

The St Marylebone CofE (ACC/G)

146

82%

44%

0.84

Paddington Academy (AC/M)

175

78%

65%

0.94

Pimlico Academy (AC/M)

192

73%

44%

0.55

Harris Academy St John’s Wood (AC/M)

181

71%

33%

0.76

The Sylvia Young Theatre (IND/M)

41

71%

10%

NP

Westminster Academy (AC/M)

168

68%

46%

0.37

Marylebone Boys’ (F/B)

104

68%

47%

-0.21

Portland Place (IND/M)

42

67%

17%

NP

St George’s Catholic (ACC/M)

149

65%

21%

0.48

St Augustine’s CofE High (VA/M)

153

64%

11%

0.15

Westminster City (ACC/B)

109

62%

16%

-0.07

Westminster (IND/M)

124

47%

0%

NP

Sir Simon Milton Westminster Uni (UTC/M)

50

36%

6%

-0.61