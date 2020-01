Australian Open 2020 Day 3 schedule – Wednesday’s Order of Play

Novak Djokovic and Ash Barty lead the line-up of superstars in action today at the Australian Open.

RadioTimes.com brings you the full Australian Open 2020 schedule for Day 3.

Australian Open Day 3 schedule

All UK time. Selected matches. All times approximate – subject to change

Rod Laver Arena

From midnight

P. Badosa v P. Kvitova (7)



A. Barty (1) v P. Hercog



T. Ito v N. Djokovic (2)

From 8: 00am

T. Zidansek v S. Williams (8)



F. Krajinovic v R. Federer (3)

Margaret Court Arena

From midnight

N. Osaka (3) v S. Zheng



C. Wozniacki v D. Yastremska (23)



T. Paul v G. Dimitrov (18)

From 8: 00am

J. Thompson v F. Fognini (12)



M. Keys (10) v A. Rus

Melbourne Arena

From midnight

J. Goerges v P. Martic (13)

Not before 1: 50am

C. Gauff v S. Cirstea



S. Tsitsipas (6) v P. Kohlschreiber



H. Hurkacz (31) v J. Millman

1573 Arena

From midnight

C. Suarez Navarro v A. Sabalenka (11)



E. Mertens (16) v D. Kovinic



M. Berrettini (8) v T. Sandgren



M. Mmoh v R. Bautista Agut (9)

Court 3

From midnight

A. Li v S. Kenin (14)



E. Alexandrova (25) v B. Krejcikova



B. Paire (21) v M. Cilic



M. Polmans v D. Lajovic (24)

Court 8

From midnight

A. Sharma v A. Kontaveit (28)



A. Riske (18) v L. Zhu



D. Schwartzman (14) v A. Davidovich Fokina



N. Hibino v M. Sakkari (22)

Court 12

From midnight

K. Pliskova v H. Watson



M. Inglis/K. McPhee v L. Kichenok (14)/Z. Yang (14)



H. Kontinen/J. Struff v A. Seppi/L. Sonego



D. Sharan/A. Sitak v P. Carreno Busta/J. Sousa

Court 19

From midnight

S. Sorribes Tormo v V. Kudermetova



D. Evans (30) v Y. Nishioka



C. Garin v M. Raonic (32)



Q. Wang (27) v F. Ferro