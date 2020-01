aadukalam,-andhadhun,-sairat,-kammatipaadam,-mahanati,-village-rockstars:-100-great-indian-films-of-the-2010s

Technically, as a friend pointed out to me, this week, 2020 is not the start of a new decade, it is the final year of the decade that began in 2011. Still, it feels like a milestone and when the mind wants to look back, it will. So, here is a list of some great films that India produced in the 2010s. I say “great” and not “the greatest” simply to acknowledge the fact that India is the country that produces the largest number of films in the world and no critic, not even the most avid viewer, can possibly watch every single film released across our multiple film industries, so this is a list of my favourite films from among all the ones I watched and loved from 2010 to 2019.

With a few exceptions, the list consists of films that got mainstream theatrical releases, and barring three, they are all fiction features. A majority are now available online, so if you missed them in the year they were released, you can still catch up. Here they are in alphabetical order.

Andhadhun, Sairat and Kammatipaadam are among the 100 great films of the 2010s.

1. Aadukalam / Tamil / 2011

Director: Vetri Maaran

2. Aamis / Assamese / 2019

Director: Bhaskar Hazarika

3. Aaranya Kaandam / Tamil / 2011

Director: Thiagarajan Kumararaja

4. Anaarkali of Aarah / Hindi / 2017

Director: Avinash Das

5. Andhadhun / Hindi / 2018

Director: Sriram Raghavan

6. Angamaly Diaries / Malayalam / 2017

Director: Lijo Jose Pellissery

7. Article 15 / Hindi / 2019

Director: Anubhav Sinha

8. Asuran / Tamil / 2019

Director: Vetri Maaran

9. Band Baaja Baaraat / Hindi / 2010

Director: Maneesh Sharma

10. Bulbul Can Sing / Assamese / 2019

Director: Rima Das

11. Chauthi Koot / Punjabi / 2016

Director: Gurvinder Singh

12. Court / Marathi / 2015

Director: Chaitanya Tamhane

13. Dekh Tamasha Dekh / Hindi / 2014

Director: Feroz Abbas Khan

14. Drishyam / Malayalam / 2013

Director: Jeethu Joseph

15. Dum Laga Ke Haisha / Hindi / 2015

Director: Sharat Katariya

16. Eeda / Malayalam / 2018

Director: B. Ajithkumar

17. Eega / Telugu / 2012

Director: S.S. Rajamouli

18. Ee.Ma.Yau / Malayalam / 2018

Director: Lijo Jose Pellissery

19. Elizabeth Ekadashi / Marathi / 2014

Director: Paresh Mokashi

20. Fandry / Marathi / 2014

Director: Nagraj Manjule

21. Filmistaan / Hindi / 2014

Director: Nitin Kakkar

22. G Kutta Se / Haryanvi, Hindi / 2017

Director: Rahul Dahiya

23. Goynar Baksho / Bengali

Director: Aparna Sen

24. Gully Boy / Hindi / 2019

Director: Zoya Akhtar

25. Haider / Hindi / 2014

Director: Vishal Bhardwaj

26. Hellaro / Gujarati / 2019

Director: Abhishek Shah

27. I Am / Hindi, English, Kashmiri / 2011

Director: Onir

28. Iewduh / Khasi / 2019

Director: Pradip Kurbah

29. Irudhi Suttru / Tamil / 2016

Director: Sudha Kongara

30. Jallikattu / Malayalam / 2019

Director: Lijo Jose Pellissery

31. Jigarthanda / Tamil / 2014

Director: Kathik Subbaraj

32. Joker / Tamil / 2016

Director: Raju Murugan

33. Kaadu Pookunna Neram / Malayalam / 2017

Director: Dr Biju

34. Kaaka Muttai / Tamil / 2015

Director: M. Manikandan

35. Kaala / Tamil / 2018

Director: Pa. Ranjith

36. Kahaani / Hindi / 2012

Director: Sujoy Ghosh

37. Kai Po Che / Hindi / 2013

Director: Abhishek Kapoor

38. Kaithi / Tamil / 2019

Director: Lokesh Kanakaraj

39. Kali / Malayalam / 2016

Director: Sameer Thahir

40. Kammatipaadam / Malayalam / 2016

Director: Rajeev Ravi

41. Kapoor & Sons (Since 1921) / Hindi / 2016

Director: Shakun Batra

42. Kothanodi / Assamese / 2016

Director: Bhaskar Hazarika

43. Kumbalangi Nights / Malayalam / 2019

Director: Madhu C. Narayanan

44. Kutrame Thandanai / Tamil / 2016

Director: M. Manikandan

45. Lessons In Forgetting / English / 2013

Director: Unni Vijayan

46. Lucia / Kannada / 2013

Director: Pawan Kumar

47. Mahanati / Telugu / 2018

Director: Nag Ashwin

48. Maheshinte Prathikaaram / Malayalam / 2016

Director: Dileesh Pothan

49. Manhole / Malayalam / 2016

Director: Vidhu Vincent

50. Manjadikuru / Malayalam / 2012

Director: Anjali Menon

51. Mayaanadhi / Malayalam / 2017

Director: Aashiq Abu

52. Mukti Bhawan / Hindi / 2017

Director: Subhashish Bhutiani

53. Munnariyippu / Malayalam / 2014

Director: Venu

54. My Name Is Khan / Hindi / 2010

Director: Karan Johar

55. Naanu Avanalla…Avalu / Kannada / 2015

Director: B.S. Lingadevaru

56. Natasamrat / Marathi / 2016

Director: Mahesh Manjrekar

57. Neerja / Hindi / 2016

Director: Ram Madhvani

58. Newton / Hindi with Gondi / 2017

Director: Amit V. Masurkar

59. Nil Battey Sannata / Hindi / 2016

Director: Ashwiny Iyer Tiwari

60. Njan Prakashan / Malayalam / 2018

Director: Sathyan Anthikad

61. Noukadubi / Bengali / 2011

Director: Rituparno Ghosh

62. Onaatah / Khasi / 2016

Director: Pradip Kurbah

63. Ottaal / Malayalam / 2015

Director: Jayaraj

64. Ottamuri Velicham / Malayalam / 2018

Director: Rahul Riji Nair

65. Ozhivudivasathe Kali / Malayalam / 2016

Director: Sanal Kumar Sashidharan

66. Papanasam / Tamil / 2015

Director: Jeethu Joseph

67. Papilio Buddha / Malayalam / 2013

Director: Jayan K. Cherian

68. Pathemari / Malayalam / 2015

Director: Salim Ahamed

69. Peranbu / Tamil / 2019

Director: Ram

70. Phobia / Hindi / 2016

Director: Pavan Kirpalani

71. Pizza / Tamil / 2012

Director: Karthik Subbaraj

72. Placebo / English / 2015

Director: Abhay Kumar

73. Queen / Hindi / 2014

Director: Vikas Bahl

74. Raazi / Hindi / 2018

Director: Meghna Gulzar

75. Raman Raghav 2.0 / Hindi / 2016

Director: Anurag Kashyap

76. Ribbon / Hindi / 2017

Director: Rakhee Sandilya

77. Sairat / Marathi / 2016

Director: Nagraj Manjule

78. Salt N’ Pepper / Malayalam / 2011

Director: Aashiq Abu

79. Sexy Durga / Malayalam / 2018

Director: Sanal Kumar Sashidharan

80. Ship of Theseus / Hindi / 2013

Director: Anand Gandhi

81. Shor In The City / Hindi with English / 2011

Director: Raj Nidimoru and Krishna DK

82. Soodhu Kavvum / Tamil / 2013

Director: Nalan Kumarasamy

83. Super Deluxe / Tamil / 2019

Director: Thiagarajan Kumararaja

84. Supermen of Malegaon / Hindi / 2012

Director: Faiza Ahmad Khan

85. Take Off / Malayalam / 2017

Director: Mahesh Narayanan

86. Talvar / Hindi / 2015

Director: Meghna Gulzar

87. Theeran Adhigaaram Ondru / Tamil / 2017

Director: H. Vinoth

88. The Lunchbox / Hindi / 2013

Director: Ritesh Batra

89. The World Before Her / English, Hindi / 2014

Director: Nisha Pahuja

90. Thithi / Kannada / 2016

Director: Raam Reddy

91. Udaharanam Sujatha / Malayalam / 2017

Director: Phantom Praveen

92. Unda / Malayalam / 2019

Director: Khalidh Rahman

93. Unmadiyude Maranam / Malayalam

Director: Sanal Kumar Sashidharan

94. Usthad Hotel / Malayalam / 2012

Director: Anwar Rasheed

95. U Turn / Kannada / 2016

Director: Pawan Kumar

96. Village Rockstars / Assamese / 2018

Director: Rima Das

97. Virus / Malayalam / 2019

Director: Aashiq Abu

98. Vinnaithaandi Varuvaayaa / Tamil / 2010

Director: Gautam Menon

99. Visaranai / Tamil / 2016

Director: Vetri Maaran

100. Walking With The Wind / Ladakhi / 2017

Director: Prakash Morchhale

Find latest and upcoming tech gadgets online on Tech2 Gadgets. Get technology news, gadgets reviews & ratings. Popular gadgets including laptop, tablet and mobile specifications, features, prices, comparison.

Updated Date: Jan 05, 2020 17: 05: 44 IST