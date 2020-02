🔥Real Madrid vs Man City lineups confirmed: Team news and starting XIs – Sterling AND Aguero on the bench🔥

Pep Guardiola has opted to leave both Sergio Aguero and Raheem Sterling on the bench for Manchester City’s Champions League clash against Real Madrid.

Real Madrid XI: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Vinicius, Benzema

Subs: Areola, Miltao, Marcelo, Kroos, Lucas Vazquez, Bale, Jovic

Man City XI: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Subs: Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden

More to follow.

